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Бензопилы

30 товаров.
Показаны 1 - 24 из 30
  • Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН (1ш+3ц)
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    Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН

    46169

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.8 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 10500 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...

    1 785 грн.
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  • Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН (1ш+3ц)
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    В наличии

    Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН (1ш+3ц)

    53957

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.8 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 10500 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...

    1 925 грн.
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  • Бензопила Iron Angel СS700
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    В наличии

    Бензопила Iron Angel СS700

    2001217

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. 1:50 (1л А-95+20мл масло 2Т)Мощность двигателя: 3.8 л.с.Объем двигателя: 52.5 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 220 мл.Объем топливного бака: 320 мл.Шаг цепи: 0.325.Длина шины: 450 мм или...

    2 055 грн.
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  • Бензопила Vitals BKZ 4518n 15"
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    В наличии

    Бензопила Vitals BKZ 4518n 15"

    76632

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    2 383 грн.
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  • Бензопила Vitals BKZ 5223n 18"
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    В наличии

    Бензопила Vitals BKZ 5223n 18"

    87944T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 52.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или...

    2 495 грн.
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  • Бензопила Vitals BKZ 4518n 15"
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    В наличии

    Бензопила Vitals BKZ 4518n 15" Kit

    87943T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    2 532 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Master BKZ 3816j Black Edition
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Master BKZ 3816j Black Edition

    90375

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.6 л.с.Объем двигателя: 37.2 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 22,9 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 200 мл.Объем топливного бака: 310 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 350 мм или 14...

    2 699 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Master BKZ 4019j Black Edition
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Master BKZ 4019j Black Edition

    90376

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.9 л.с.Объем двигателя: 40.1 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 22,9 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 200 мл.Объем топливного бака: 310 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 406 мм или 16...

    3 016 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" AluMagnio

    76454

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    3 165 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 18" AluMagnio

    82100

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...

    3 203 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio

    76455

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    3 277 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 18" AluMagnio

    76456T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...

    3 314 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" Kit AluMagnio

    87777T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    3 352 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 5530o 18" AluMagnio

    76457

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...

    3 426 грн.
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  • Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio
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    В наличии

    Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" Kit AluMagnio

    90122T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...

    3 463 грн.
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  • Бензопила AL-KO BKS 3835 I
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    В наличии

    Бензопила AL-KO BKS 3835 I

    11916

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.6 л.с.Объем двигателя: 37.2 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 53 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 210 мл.Объем топливного...

    3 699 грн.
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  • Бензопила AL-KO BKS4040 I
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    В наличии

    Бензопила AL-KO BKS 4040 I

    11917

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2 л.с.Объем двигателя: 40.1 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 57 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 210...

    3 999 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4020r
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4020r

    87773T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2 л.с.Объем двигателя: 39.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...

    4 059 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 15" Magnesium
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 18" Magnesium

    87778T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.4 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...

    4 229 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 15" Magnesium
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 15" Magnesium

    76458

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.4 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...

    4 618 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium

    76459

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.1 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...

    4 990 грн.
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  • Бензопила AL-KO BKS 4540 I
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    В наличии

    Бензопила AL-KO BKS 4540 I

    11918

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 66 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем...

    4 799 грн.
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  • Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium
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    В наличии

    Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 20" Magnesium

    90383T

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.1 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...

    5 065 грн.
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  • Цепная бензопила Кентавр БП-5225ТН
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    Товара нет в наличии

    Цепная бензопила Кентавр БП-5225ТН

    46170

    Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.3 л.с.Объем двигателя: 52.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...

    1 820 грн.
    Продано

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