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Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН46169
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.8 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 10500 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...
Цепная бензопила Кентавр БП-4521ТН (1ш+3ц)53957
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.8 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 10500 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. 1:50 (1л А-95+20мл масло 2Т)Мощность двигателя: 3.8 л.с.Объем двигателя: 52.5 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 220 мл.Объем топливного бака: 320 мл.Шаг цепи: 0.325.Длина шины: 450 мм или...
Бензопила Vitals BKZ 4518n 15"76632
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Бензопила Vitals BKZ 5223n 18"87944T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 52.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или...
Бензопила Vitals BKZ 4518n 15" Kit87943T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 600 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Бензопила цепная Vitals Master BKZ 3816j Black Edition90375
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.6 л.с.Объем двигателя: 37.2 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 22,9 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 200 мл.Объем топливного бака: 310 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 350 мм или 14...
Бензопила цепная Vitals Master BKZ 4019j Black Edition90376
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.9 л.с.Объем двигателя: 40.1 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 22,9 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 200 мл.Объем топливного бака: 310 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 406 мм или 16...
Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" AluMagnio76454
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 18" AluMagnio82100
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...
Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio76455
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 18" AluMagnio76456T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...
Бензопила Vitals Master BKZ 4523o 15" Kit AluMagnio87777T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Бензопила Vitals Master BKZ 5530o 18" AluMagnio76457
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 457 мм или 18...
Бензопила Vitals Master BKZ 5027o 15" Kit AluMagnio90122T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.7 л.с.Объем двигателя: 49.3 см. куб.Максимальные обороты: 11500 об/мин.Скорость вращения цепи: 20,0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 0,325.Длина шины: 350 мм или 15...
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 1.6 л.с.Объем двигателя: 37.2 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 53 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 210 мл.Объем топливного...
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2 л.с.Объем двигателя: 40.1 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 57 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 210...
Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4020r87773T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2 л.с.Объем двигателя: 39.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...
Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 18" Magnesium87778T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.4 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...
Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 4524rm 15" Magnesium76458
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.4 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...
Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium76459
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.1 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 2.3 л.с.Объем двигателя: 45.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 66 шт.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем...
Бензопила цепная Vitals Professional BKZ 5531rm 20" Magnesium90383T
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.1 л.с.Объем двигателя: 54.6 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 21,0 м/с.Количество звеньев цепи: 52 шт.Трансмиссия: центробежная муфта сцепления.Подача масла: автоматическая.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного...
Цепная бензопила Кентавр БП-5225ТН46170
Тип двигателя: бензиновый двухтактный. Масло 40 мл на литр.Мощность двигателя: 3.3 л.с.Объем двигателя: 52.0 см. куб.Максимальные обороты: 11000 об/мин.Скорость вращения цепи: 18.0 м/с.Тормоз цепи: 0.12 сек.Объем масляного бака: 260 мл.Объем топливного бака: 550 мл.Шаг цепи: 3/8 ".Длина шины: 457 мм или 18...